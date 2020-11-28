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رياضة

غدًا.. سموحة يخوض مباراة ودية نارية أمام بيراميدز

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:29 م
فريق سموحة
فريق سموحة
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منتصر الرفاعى
يخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت القيادة الفنية لأحمد سامى مباراة ودية ثقيلة أمام فريق بيراميدز فى السادسة من مساء الغد الأحد ضمن برنامج الإعداد المحدد استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

وكان الفريق قد وصل أمس إلى القاهرة للدخول فى معسكر ممتد حتى الأربعاء القادم ، ثم يغادر الفريق عائدا إلى الإسكندرية للاستعداد لمواجهتى الأولى فى الموسم الجديد أمام غزل المحلة فى الأسبوع الأول من المسابقة فى شكلها الجديد.

ويخوض فريق سموحة تدريباته اليومية على فترتين خلال معسكر القاهرة، باستثناء يوم المباراة ، حيث يخوض الفريق مرانه الصباحى ثم يخوض المباراة فى المساء وذلك من أجل رفع معدل الليقاة البدنية للاعبين خاصة الصفقات الجديدة التى تأخرت فى اللحاق ببداية فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وقد أكد أحمد سامى أنه يهدف من خوض مباريات ودية قوية فى الارتقاء بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا وتحقيق درجة مناسبة من الانسجام والتفاهم بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خصوصا فى ظل ارتفاع المنافسات خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى مستوى اللاعبين خاصة فى ظل رغبة كل لاعب فى حفظ مكان له داخل التشكيلة الأساسية التى ستخوض المباراة الأولى فى الدورى؛ كما أبدى سامى سعادته بمستوى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بعد تجديد اعارته من الأهلى خلال الساعات الماضية.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كلا من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو إضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.
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