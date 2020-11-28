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رياضة

حفل أسري.. مجلس الأهلي يحتفي بلاعبي الفريق بعد لقب دوري الأبطال

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:23 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم - ريهام بكير
حرص مجلس إدارة الأهلي علي إقامة حفل صغير مساء أمس لتكريم اللاعبين والفريق الأول بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي من الإدارة التنفيذية بإحضار تورته كبيرة مع حضور جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بأسرهم وأبنائهم خاصة مع غياب الجماهير والاحتفاء بهم.

وحضر مجلس الادارة بكامل تشكيله للحفل بجانب الفريق الأول وجهازه الفني والإدارة التنفيذية ومدير التعاقدات أمير توفيق والعميد محمد مرجان المدير العام للنادي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.


وتعد مباراة أمس، الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وأدار المباراة بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏


وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.


واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.


وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.


ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة أمس.
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