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محافظات

غدا.. إجراء قرعة علنية لتسليم منازل القرى النموذجية في الوادي الجديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:55 م
منازل القرى النموذجية
منازل القرى النموذجية
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منصور ابوالعلمين
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إجراء القرعة العلنية للمستفيدين من منازل القرى النموذجية (بشاير خير الوادي رقم ١) بقريه المنيرة.

وتجري القرعة غدًا الأربعاء الموافق ٢ /١٢ /٢٠٢٠ بمركز شباب المنيرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك طبقا للكشف المرفق والحضور شخصيًا أو بموجب توكيل رسمي.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، إن المركز فتح باب التقديم للاستفادة من مشروع القرى النموذجية بالمحافظة" مع وجوب استيفاء المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة طبقًا لقرار المحافظ رقم "186" لسنة 2020 والأولوية لأبناء الداخلة وبلاط وكان آخر ميعاد لاستلام الطلبات 20/7/2020 وتقديم الطلبات عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان رئاسة المركز.

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أضاف مجدي الطماوي أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفي وهي تتمثل في أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل دراسي "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.

وأوضح  مجدي الطماوي، أنه يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضي أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجين بكافة أنواعها وألا يكون حاصل على مشروع تاكسي أو بيت ريفي أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الإسكان الاجتماعي أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره .

ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية ولا يجوز للمنتفع أن يغادر المنزل وموقع العمل لمدة 5 أيام متواصلة وفى حال ثبوت ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه على أن تكون الأولوية في القبول لصغار السن وخريجي الزراعة والطب البيطري من أهالي مركزي الداخلة وبلاط وأن يتقدم المنتفع ب18 خطاب بالإفادات التي تؤكد عدم انتفاعه مطلقا من كافة الجهات التي تصدر تلك الخطابات.
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