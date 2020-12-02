ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بكوت ديفوار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمد وديع
التقى السفير د. وائل بدوي سفير مصر في أبيدجان برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بكوت ديفوار Namizata Sangare، حيث استعرض المقاربة الشاملة والمتكاملة التي تتبعها مصر في تناول موضوعات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى التكامل بين المؤسسات المعنية، بما فيها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك بهدف تدعيم النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان.

كما تطرق السفير بدوي للجهود المبذولة في مجال تعزيز الحريات الدينية ومكافحة التطرف الديني وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، وأهم إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تضمين موضوعات حقوق الإنسان في جميع قطاعات استراتيجية التنمية في مصر "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وإلى إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع التعريف بدورها.

من جانبها، أكدت Sangare على الأهمية التي توليها كوت ديفوار لمصر كشريك هام. كما أشادت برئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لاتحاد المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان. وأكدت حرص الجانب الإيفواري على الاستفادة من تجربة مصر، معربة عن تطلعها للتعرف عن كثب على المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مصر واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للاسترشاد بها وإنشاء كيانات مماثلة لها في إطار حرصهم لتطوير آليات دعم حقوق الإنسان.

وتضمن اللقاء أيضًا مقابلة بعض الصحفيين من مختلف التيارات السياسية الذين يتلقون دورة تدريبية بالمجلس حول موضوعات حقوق الإنسان، حيث ألقى السفير بدوي كلمة أشار فيها إلى أهمية مثل هذه الفعاليات باعتبار الصحفيين شركاء المجلس في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان، وإلى المسئولية التي تقع على عاتقهم في الحصول على معلوماتهم من المصادر الرسمية لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير خارجية كوت ديفوار يستقبل سفير مصر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون

القومي لحقوق الإنسان يناقش الممارسات الإعلامية.. الأربعاء المقبل

مساعد وزير الخارجية: هدفنا الرد على كل ما يثار دوليا ضد مصر في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز جمع الصلاة بسبب قرب مواقيتها في نهار الشتاء؟.. الإفتاء تجيب

للتسول على روحه.. أم تقتل رضيعها حرقًا لجمع الأموال.. صور

أبرزها الزمالك وأخرها النجم الساحلي.. تعرف على محطات فييرا التدريبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

أخبار التوك شو.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر.. حمو بيكا يكشف حقيقة زواجه من راقصة.. ومفاجأة عن مصابي كورونا بمصر

ستيف هودج يرفض بيع قميص مارادونا التاريخي

Advertisements

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسام ميدو

بملابس بدائية.. شاهد العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم .. صور

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

السودان يهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل | اعرف السبب

حريق هائل بجهاز حدائق أكتوبر.. و6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران .. فيديو وصور

العثور على جثتها عارية.. مشهورة انستجرام ضحية جريمة قتل غامضة .. صور

أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الصحة العالمية: إصابات كورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021