انتشال 4 جثث من تحت أنقاض عقار محرم بك المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج جثتين من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، لعجوز يدعى محمود محمد عبد العزيز ٦٣ سنة، وآخر يجعى مجدي النمر 65 سنة، ليصل بذلك إجمالي الجثث إلى 4 جثث.

كما انتشلت منذ قليل جثتين لشاب يدعى أحمد مجدي النمر 28 سنة، وشابة بسنت محمود 29 سنة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

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انتشال طفل من أسفل عقار محرم بك المنهار في الإسكندرية .. شاهد

يذكر أن قوات الحماية المدنية انتشلت منذ قليل طفل من أسفل الأنقاض وهو على قيد الحياة.

وقد انتقل اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، إلى موقع العقار المنهار فى شارع الفردوس بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط ، وهو عقار قديم مأهول بالسكان ومكون من دور أرضي وثلاث أدوار وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠ ، وذلك فى حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء علاء يوسف رئيس الحي .

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض ، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود أسرتين بالعقار .

وقال المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .

وناشد محافظ الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث ، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة ، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري .