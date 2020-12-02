"الشباب " يستعد لاختبارات الدفعة الرابعة من "ابدأ حلمك"

تستعد فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح للاختبارات الخاصة بمشروع "ابدأ حلمك" فى الأسبوع المقبل وانتهت فرقة مسرح الشباب فى الفترة من منتصف نوفمبر وحتي نهاية نفس الشهر من تلقي الاستمارات الورقية والاشتراكات للراغبين فى الاشتراك بالورشة المؤهلة للاختبارات والمقابلات الشخصية.





قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب انه تقدم للورشة ١٥٦٠ متقدما للانضمام للورشة في قسم "التمثيل " و ٢٨ متقدما للانضمام للورشة في قسم"الإخراج" ، ومن المقرر بدء الاختبارات فى الأسبوع المقبل بحضور المدربين و ذلك بالمسرح العائم بالمنيل و مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث ستضم الدفعة الرابعة لورشة "ابدأ حلمك" حوالي 60 متدربا في المرحلة العمرية من ١٨ وحتي ٣٥ عاما .





جدير بالذكر أن مشروع ورشة "أبدأ حلمك " تقام تحت رعاية ودعم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة لتنمية المواهب و ضخ دماء من شباب المسرحيين في مختلف عناصر العملية المسرحية ، ويشرف عليها فنيا المخرجة عبير لطفي، و يشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر، يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال و الكتابة - الغناء والموسيقى ، الأداء الحركي ، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، تتم تدريبات الورشة من خلال مجموعة من المتخصصين الاكاديميين ، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، الفنار كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، الفنان فاروق جعفر "رقص" واخيرا عادل حسان "إخراج".