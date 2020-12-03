تحرير 30 محضر مخالفة وإشغال طريق بكفر الدوار في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار وتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطرق لتيسير الحركة المرورية وحفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن رفع 151 مخالفة إشغال طريق بمناطق وسط البلد، وتحرير 30 محضر إعلانات مخالفة وإشغال طريق بكفر الدوار.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - المحموديه - رشيد - كوم حمادة - حوش عيسي )، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن رفع ٣٨٧ حالة إشغال تضمن الآتي:-

- ١٧٤ حالة اشغال مخالفة بشوارع وميادين مدينة دمنهور، ٢١٠ مخالفة إشغال طريق بشارعي بيع المصنوعات والقسم القديم و تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق بكفر الدوار

- ٣ حالات اشغال طريق عبارة عن عشش من الخشب و كراسي بكوم حمادة، رفع كافة الإشغالات والإعلانات غير المرخصه بمراكز رشيد و حوش عيسي والدلنجات، و إزالة لافتات اعلانية مخالفة على أعمدة الإنارة بشارع 6 أكتوبر بالمحمودية.

وكما نفذت الوحدات المحلية بمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت الحملة عن رفع ٤٣٠ حالة اشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور وأيضا رفع كشك مخالف بسور السكه الحديد.

ووجه هشام آمنه، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت عن :- رفع ٣٢٠ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، إزالة 35 حالة إشغال الطريق بشوارع مدينة حوش عيسى.

وكما تم في مركز كفر الدوار إزالة الإشغالات من مناطق السناهرة، الادكاوي، أنطوديناس، وشوارع بيع المصنوعات، عزيز المصري، والإدكاوي"، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع ٣٥٥ حالة إشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور، ورفع ١٤١ مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار بمناطق شارع الجيش و مدخل المدينة والكوبرى العائم، كما تم تحرير ٧ محاضر نظافة وإشغال طريق و متابعة المقاهي والكافتيريات.

وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكثفة

لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملة عن رفع ١٩١ حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينه دمنهور،و فض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملة عن رفع ١٦٣ حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينه دمنهور، فض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

اقرأ أيضا :

«الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور



