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اقتصاد

تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات المصرية الفرنسية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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آية الجارحى

تنطلق اليوم الاثنين، أعمال البنك المصري الفرنسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه بباريس، حيث يزور الرئيس السيسي فرنسا في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 


ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، حجم التجارة بين مصـر وفرنسـا والتي بلغت خلال عـــام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير، سبتمبر عام 2020.


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وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول العلاقات الثنائية المـصريـة/الفرنسية التي تقوم على روابط تاريخية تستند الى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، ويتضمن البيان التبـادل التجاري بين البلدين، حجـم الاستثمارات المباشرة بينهما، وكذا التحويلات الجارية، وأيضا أعداد المصريين الموجودين بفرنسا حتى نهاية عام 2019.


وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة  من يناير -سبتمبر 2020نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.


وعن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مصر وفرنسا  بلغ أجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة ( المتحصلات) من فرنسا 448,8 مليون دولار ، في حين بلغ اجمالي الاستثمارات المغادرة ( المدفوعات) الى فرنسا 1312,6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863,8 مليون دولار خلال عام 2018/2019  .

 

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين الى فرنسا  11,6 مليون دولار وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح  الجانب المصرى بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .

 

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر الى فرنسا 11,6 مليون دولار وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصري بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019.


وعن عدد المصريين الموجودين بفرنسا سجـــل عـــدد المصريين المتواجديـــن بدولـــة فرنســـا طبقا لتقديرات البعثة (416,250) حتى نهاية عام 2019.

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