تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات المصرية الفرنسية

تنطلق اليوم الاثنين، أعمال البنك المصري الفرنسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه بباريس، حيث يزور الرئيس السيسي فرنسا في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، حجم التجارة بين مصـر وفرنسـا والتي بلغت خلال عـــام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير، سبتمبر عام 2020.





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وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول العلاقات الثنائية المـصريـة/الفرنسية التي تقوم على روابط تاريخية تستند الى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، ويتضمن البيان التبـادل التجاري بين البلدين، حجـم الاستثمارات المباشرة بينهما، وكذا التحويلات الجارية، وأيضا أعداد المصريين الموجودين بفرنسا حتى نهاية عام 2019.





وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.



