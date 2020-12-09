ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرجل المستحيل مكون أساسي في شخصيتي.. تأثر تامر أمين على الهواء بعد إبلاغه بخبر وفاة نبيل فاروق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:04 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
قسم التوك شو
نعى الإعلامي تامر أمين، الكاتب الروائي الكبير نبيل فاروق صاحب سلسلة "رجل المستحيل" عن عمر يناهز 64 عاما، قائلا "نبيل فاروق أثر في ومكون اساسي من مكونات شخصيتى وكل أبناء جيلي".

وقال «أمين» خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: خبر مؤسف عندما تلقيت خبر وفاة الروائي الكبير نبيل فاروق وهو كبير في عالم الكتابة والقصص وهو رحل عن عالمنا منذ قليل، مؤكدا أنه رجل وطني حتى النخاع واستطاع مخاطبة وجذب عالم الشباب والمراهقين.

وتأثر تامر أمين على الهواء قائلا: أبناء جيلي تربوا على رويات وقصص الرجل المستحيل وكانت فخر للعمل المصري، مضيفا: عندما كنت طفلا كنت أنتظر النسخ الجديدة لرويات ملف المستقبل والرجل المستحيل، خاصة أنه كان مدمنا لروايات نبيل فاروق وهو كان رجل إبداع وخيال ومهنية.

واشتهر الكاتب الكبير نبيل فاروق،  بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وتوفي الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، أشهر كاتب خيال علمي في مصر والوطن العربي وصاحب التحفة الأدبية "ملف المستقبل".

ولد نبيل فاروق رمضان بيومي في 9 فبراير من عام 1956م في مدينة طنطا المصرية، حيث نشأ في عائلة متوسطة الحال، بعد حصوله علي شهادة الثانوية العامة التحق بكلية الطب في طنطا وتخرج فيها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980م، وفي 2 مارس 1982م، انتقل إلى قنا في دورة تدريبية لمدة شهرين، وبعد نجاحه في الامتحان الإداري انتقل ليبدأ عمله كطبيب في بلدة أبو دياب.

وفي عام 1985م، اقترن الدكتور نبيل فاروق بالدكتورة ميرفت راغب، وأنجب منها أطفاله الثلاثة: "شريف"، "ريهام" و"نورهان".

وبعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية، وانتقل للعيش في منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990م.

وكان نبيل فاروق، في حياته، يهوى رياضة تنس الطاولة، ومشاهدة الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، مفضلًا أفلام الخيال العلمي الراقية وتلك التي تحمل نظرة فلسفية خاصة أو نظرة اجتماعية صادقة.

واكتسب نبيل فاروق العديد من الأصدقاء والعلاقات، سواء في إدارة المخابرات المصرية أو غيرها من المؤسسات الحكومية والطبية والعلمية والأدبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن نبيل فاروق صاحب سلسلة رجل المستحيل

وزيرة الثقافة: روايات نبيل فاروق ساهمت في تشكيل وعي أجيال عديدة من أبناء الوطن

سعيد عبده ناعيًا نبيل فاروق: أعماله تراث تتوارثه الأجيال

محمد محسن ناعيا نبيل فاروق: ‏وداعًا رجل المستحيل

وداعا رجل المستحيل .. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل نبيل فاروق

علاقته وطيدة بالمخابرات.. ماذا تعرف عن رجل المستحيل نبيل فاروق؟

ترشيحاتنا

تراجع مفاجئ.. الذهب يفقد مكاسبه.. وعيار 21 يخسر 7 جنيهات اليوم

صحيفة كويتية: بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر قريبًا جدًا

الرجل المستحيل مكون أساسي في شخصيتي.. تأثر تامر أمين على الهواء بعد إبلاغه بخبر وفاة نبيل فاروق

طعن عشيق والدة النجم البرازيلي نيمار.. فيديو

القبض على مرشح نواب بالدقهلية و24 من أنصاره قطعوا طريق جمصة الساحلي

الأعلى للإعلام يقرر وقف إطلاق شبكة قنوات الأولى لحين توفيق أوضاعها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتنافسان بنفس الإطلالة

فستان شفاف.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

تخلص من آلام الأسنان بوصفات طبيعية وفعالة