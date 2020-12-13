الإصابات تتزايد.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يوجه نصائح للمواطنين لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، أن المواطنين يجب عليهم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا لحين الانتهاء من الفيروس مؤكدا ان الفيروس مازال متواجدا ومستمر في الإصابات .





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج ما نشيت الذى تقدمة الإعلامية رانيا هاشم علي قناه اكسترا نيوز ، ان فيروس كورونا متزال متواجدا وهناك زيادة في الحالات خلال هذه الفترة والسلاح الأول والاهم هو تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية للحماية من الإصابة .





وأوضح تاج الدين ، أن هناك فرق بين العدوي والمرض وفترة العزل لفيروس كورونا تختلف من حالة الي اخري حسب الاعراض لافتا الي ان نسبة إيجابية المسحة تتراوح ما بين 63% الي 65% .





وتابع تاج الدين انه عند النزول من المنزل يجب علي المواطنين ارتداء الكمامات لافتا الي ان الالتهابات الفيروسية الشديدة تسبب في الصداع وفي الام بالجسم وهذا ينطبق علي الانفلونزا الموسمية وقمنا بتنبيه المواطنين من ارتفاع حالات فيروس كورونا بسبب الموجة الثانية.









واستكمل تاج الدين ، أنه لا يوجد نقص في الادوية خصوصا الادوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا وما تم انتاجة من كميات الادوية عام 2019 يصل الي اضعاف ما تم إنتاجه 4 مرات قبل سنه 2019





وأشار الي ان جدول وصول لقاحات فيروس كورونا الي مصر لم نصل فيه الي ميعاد محدد ولكن ستصل لقاحات الي مصر وهناك تعاقد عليها وهناك تحديد لأكثر اللقاحات أمانا لتوفيرها الي المصريين .





وأوضح عوض تاج الدين ، ان التعاقد تم مع مؤسسة جافي العالمية وهي التي تسعى الي توفير اللقاحات وتضمن امانها وتوزيعها العادل علي جميع دول العالم وجميع اللقاحات تنتج حسب السعة الاستيعابية للمصانع .





مؤكدا علي أن مؤسسة جافي تدعم اللقاحات الي الدول النامية والفقيرة وتعطيها اللقاحات مجانا ومدعومة من مؤسسات عالمية ومنها مؤسسة بيل جيتس وزوجته تعطي مؤسسة جافي مليارات لتوزيع اللقاح .





و استكمل عوض تاج الدين ، : أنه خلال فترة انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا قمنا بالاستعداد جيدا لاستقبال الموجة الثانية من الفيروس ولا يوجد اختلاف كبير بين اعراض الموجتين الاولي والثانية .





واختتم ان انتاج اللقاح سينتج تدريجيا وجميع دول العالم ستحصل علية بالتدريج وهذا سيحدث خلال شهور قليلة جدا سيتم توزيع اللقاح في العالم كله ومصر ستحصل وقتها علي حصتها من اللقاح .