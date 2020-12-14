ضبط 6٫7 طن أسمدة زراعية مغشوشة بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6٫7 طن "أسمدة زراعية" مدون عليها "نترات نشادر – كبريت زراعى" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.



