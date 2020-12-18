مصادر: اللجنة الأوليمبية تعتزم مخاطبة الفيفا بشأن انتخابات اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل.





كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،أرسل خطابا رسميا الى الجبلاية واللجنة الأوليمبية تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة وتعيين لجنة ثلاثية خلال الأيام المقبلة لتسيير شؤون الاتحاد .





وقال المصدر ذاته إن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بصدد إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل اطلاعه على بنود القانون المصري التي تلزم بإجراء الانتخابات بعد نهاية أولمبياد طوكيو.





ولفت إلى أن خطاب اللجنة الأوليمبية سوف يتضمن ايضا شرح الظروف القهرية التي جعلت الحكومة المصرية تمنع إقامة الجمعيات العمومية بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى أحقية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإلزام اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بإجراء انتخابات يوم 31 يناير.





وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "إذا قرر الفيفا إجراء الانتخابات يوم ٣١ يناير المقبل فسيلتزم الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك".





وأضاف:"ما يستهدفه الفيفا هو وجود مجلس إدارة للاتحاد منتخب بإرادة أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وإدارة شؤونه باستقلالية القرار دون وصاية من أحد".

وأضاف:"أما بقية الاتحادات التى تم تأجيل الجمعية العمومية التابعة اليها هى تملك مجالس إدارات منتخبة".





استطرد : ومن ثم الفيفا سيلتزم بانظمته وعلاقاته مع الاتحادات الوطنية الخاصة بتنظيم عمل مجالس إداراتها.





وقال:"لا يجوز أن يكون هناك تدخل من اى طرف ثالث فى إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم سواء كان هيئة أهلية او هيئة حكومية".





وسبق لمجلس الوزراء قد أعلن عن عدم انعقاد الجمعيات العمومية فى الاتحادات الرياضية والأندية تحسبا لتعرض أعضائها للإصابة بفيروس كورونا.





وأكدت مصادر أن ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأوليمبية المصرية يعد احد العناصر المرشحة بقوة لعضوية اتحاد الكرة بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم بتعيين لجنة مؤقتة جديدة وإنهاء لجنة عمر الجناينى.





وأشارت المصادر إلى أن ممدوح الششتاوى من العناصر الإدارية الناجحة فى ظل القيادة الإدارية الناجحة فى اللجنة الأولمبية على مدار السنوات الماضية.





ونجح الششتاوى الذى يتواجد حاليا ضمن اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة اليد فى العديد من الملفات المهمة التى أسندت اليه خلال الفترات الماضية.





وأفادت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة بأن مصطفى مراد فهمى السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يعد أبرز المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية للجبلاية.





وذكرت أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وضع سكرتير الكاف السابق ضمن قائمة المرشحين المميزة لترأس اللجنة الثلاثية للجبلاية نظرا لخبراته الإدارية الكبيرة إلى جانب تمتعه بكاريزما فى الوسط الرياضى وبين الأندية.





ودخل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق ضمن المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية المقرر أن تدير الجبلاية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".





كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.





وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار فى اتحاد الكرة أن فيفا بصدد إرسال خطاب لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة يخبره بإنهاء خدمات اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى وتعيين لجنة ثلاثية جديدة بدلا منها لحين موعد إجراء الانتخابات واختيار الجمعية العمومية للجبلاية لمجلس إدارة منتخب جديد.





يأتى ترشيح جمال علام لترؤس اللجنة الثلاثية استنادا إلى خبرته الإدارية الكبيرة وسابق توليه مهام رئاسة الجبلاية وإلمامه بكافة الأزمات والملفات التي تحيط بها.





وعلم صدى البلد أن سبب انقلاب فيفا على لجنة عمرو الجناينى التي تضم معه الدكتور جمال محمد على نائبا والدكتورة سحر عبد الحق عضوا هو مماطلتها في الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أكثر من مناسبة سابقة .





وجاء قرار مجلس الوزراء بإرجاء انعقاد أى جمعيات عمومية لمدة 6 شهور خوفا من تداعيات فيروس كورونا ليجعل الجناينى يسارع بارسال خطاب للفيفا يؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات الجبلاية الأمر الذى منح فيفا الضوء الأخضر للإطاحة باللجنة التى بدأت خماسية قبل أن يتم تقليصها لثلاثية برحيل محمد فضل وأحمد عبدالله .