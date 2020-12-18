إحالة 121 موظفا للتحقيق بـ البحيرة.. تفاصيل

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حملة مرورية علي الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إحالة 121 من العاملين بالإدارة الزراعية والإدارة الصحية، ومستشفى شبراخيت المركزى، والوحدة المحلية لقرية كفر السابی ، للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني، وتركهم العمل دون أي سند قانوني.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار المتابعة الميدانية و تكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الإنضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.

أسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنف، ٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٥شيكارة علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بای وسيلة من وسائل الإعلان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم المرور علي المنشآت الحكومية لتحقيق الإنضباط الإدارى وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة بالمدينة.



يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - كفر الدوار - إدكو - الدلنجات )، أمس الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية و رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:-

- رفع ٤٤٣حالة اشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

- رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو .

- رفع كافة الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات .

حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطريق ورفع القمامة بنطاق 10مراكز بالبحيرة

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات)، صباح اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي ( 540 طن بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طن بالدلنجات - 96 طن بوادي النطرون - 168 طن بالمحموديه - 90 طن ببدر - 135 طن برشيد - 73 طن بالرحمانيه – 553 طن بكفر الدوار - 175 طن بكوم حمادة ).

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، أمس الأحد، حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بنطاق مركزي (كفر الدوار، دمنهور).

اسفرت الحملات عن رفع 471 حالة اشغال متنوع عبارة عن :-12‪1 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الحدائق، وشارع المحكمة بكفر الدوار، كما تم رفع 350‪ حالة اشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

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