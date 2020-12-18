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رياضة

كاف: مباراة منتخبي مصر وتونس لا تزال محل دراسة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:59 م
كاف
كاف
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القسم الرياضي
أكدت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أن مباراة منتخبي تونس ومصر للشباب في تصفيات دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا، لا تزال محل دراسة وليس معنى أنها تقام تحت مظلة اتحاد شمال أفريقيا أن الموضوع أغلق نهائيا.


وشددت اللجنة في خطاب مرسل لكافة الأطراف بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكاف يراجع الموضوع بشكل شامل، ولم يغلق ولم يعتد بنتيجة انسحاب المنتخب المصري واعتباره منهزما للمباراة الثانية على التوالي، وسيتم مراجعة كافة الإجراءات المتخذة ورفعها للجان العليا بالاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار نهائي فيما يخص تلك المباراة.
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