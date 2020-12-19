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محافظات

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالبراجيل في الجيزة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
غلق مراكز الدروس
غلق مراكز الدروس الخصوصية بالجيزة
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محمد الصاحى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة البراجيل بمركز ومدينة أوسيم، وذلك تنفيذا لقرار حظر الدروس الخصوصية ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع 4 سناتر للدورس الخصوصية بالبراجيل، من بينها غلق وتشميع عدد 3 سناتر تعليمية مخالفة للقانون بشارع بدر من شارع دولسي بالبراجيل، وغلق وتشميع سنتر تعليمي مخالف بجوار مدرسة سقيل الابتدائية بقرية سقيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم، والتي تم مصادرة محتوياتها جميعا، وتحرير محاضر بالمخالفات.

من ناحية أخرى نفذت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم موسعه بالعديد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية ومراكز أبو النمرس وأوسيم والواحات البحرية ومنشأة القناطر وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات إستهدفت تطهير العديد من المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددًا من الشوارع الفرعية و مراكز الشباب والاندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والاسواق والكنائس والاديره والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الايتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الانفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والاماكن السكنية التى بها حالات اصابه بفيروس كورونا .

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالبراجيل في الجيزة
غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالبراجيل في الجيزة
غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالبراجيل في الجيزة
غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالبراجيل في الجيزة
غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالبراجيل في الجيزة
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