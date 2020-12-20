محافظ الدقهلية يستقبل مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق له والذي ضم المهندسة هيام علام مدير ادارة الخدمات الاحترافية بالمركز والدكتور ياسر درويش مدير ادارة تنمية الاعمال .





وحضر اللقاء المهندس ماهر ابو المجد مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ، والمهندس هيثم عبد الرحيم مدير ادارة الدعم الفني بمكتب المحافظ ومهندسة آيات منصور مديرة البوابة الالكترونية بالمحافظة ومنهدسة اميرة السبكي وكيل ادارة مركز المعلومات، وتناول اللقاء بحث أطر التعاون على مستوى التحول الرقمي في قطاعات محافظة الدقهلية.





واستمع محافظ الدقهلية الي شرح واف عن الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن "الخطوات والاجراءات التي يتم تنفيذها في اطار التحول الرقمي".





وقال المحافظ اننا حريصون على ضرورة مواكبة قطاعات المحافظة للتحول الرقمي وذلك في اطار ماتشهده الدولة المصرية في هذا المجال الهام الذي يستهدف تبسيط الاجراءات وتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين وذلك من خلال توفير بيئة معلوماتية متكاملة وآمنة في كافة المجالات .





وأكد المحافظ أن المحافظة قامت بانشاء مركز تكنولوجي متطور علي اعلي مستوي يقدم خدماته للمواطنين وتلقي طلباتهم وشكواهم من خلال منظومة الشباك الواحد في جميع مجالات الخدمة موكدا علي ضرورة ان يتم الاستفادة بتعظيم خدمات المركز من خلال منظومة التحول الرقمي .





وشهد اللقاء بحث ودراسة تعظيم استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة من خلال منظومة التحول الرقمي في رفع جودة وكفاءة مختلف القطاعات بالمحافظة .





كما تناول اللقاء تبادل الأفكار والمعرفة حول تطبيق آليات التحول الرقمى مع التركيز على تطوير حلول جديدة ، بما يحقق الفاعلية والشفافية بمنظومة العمل عبر إتاحة وتفعيل التطبيقات التكنولوجية بما يعود بالنفع على إرضاء المواطنين ابناء الدقهلية ، فضلًا عن دوره في تعظيم العوائد التي تؤكد تقديم خدمات متميزة للمواطنين.





وأوضح المحافظ ان المحافظة تتطلع ان تحقق الاستفادة القصوي من التحول الرقمي في مشروعاتها وبرامجها المختلفة في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للمجتمع المصرى في شتي القطاعات.



