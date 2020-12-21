بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

قالت نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا نحترم سيادة الدول فيما يتعلق بقراراتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين أنه تم تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران، متابعة أنه يتم حصر أعداد العالقين حاليا من المصريين لاتخاذ إجراءات لمساعدتهم.





وناشدت نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل المصريين التفاعل مع الوزارة للعودة لأراضي الوطن، وتم تفعيل مبادرة خلينا سند لبعض لمساعدة ودعم المصريين العالقين في الخارج.





وناشدت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل المصريين في الكويت والسعودية التفاعل معنا لكي نستطيع مساعدتهم.



