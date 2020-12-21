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أستاذ أحياء في روسيا: الأنظمة الأوروبية لم تستعد لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا ميزتها هى الانتشار السريع، مضيفا أنها لن تتعارض مع اللقاحات الجديدة.

وأضاف الأفندي، في حواره عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأنظمة الأوروبية لم تجهز نفسها بشكل مناسب ولم تستعد لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، متابعا أن روسيا استعدت بشكل جيد لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا.

وأكد الدكتور محمود الافندي أستاذ علم الاحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، أن الصين الدولة الوحيدة التي استطاعت القضاء على جائحة كورونا بشكل كبير، مشيرا إلى أن روسيا وفرت 500 ألف مكان مجهز طبيا لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع أنه لابد من توفير مستشفيات ميدانية في بريطانيا، والإغلاق في بريطانيا ضروري ولا مفر منه لمواجهة كورونا.
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