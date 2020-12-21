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استشاري: لم يثبت فعالية أي لقاح في مواجهة كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد وليد استشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا،  أنه لا يوجد إثبات أن لقاح فايزر وأي لقاح أخر أمن وفعال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وليد، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه إذا استمر تحور فيروس كورونا سيتم تطعيم المواطنين سنويا مثل الأنفلونزا الموسمية.

وتابع أن الحكومة البريطانية كانت لا تعلم مدى خطورة السلالة الجديدة لكورونا، مضيفا أن كورونا ربما قد يحدث به تحورات جديدة في المستقبل.
وأضاف أن العلاجات الحالية مناسبة للتعامل مع كورونا وتحوراته حتى الأن، متابعا أن نأمل أن يكون اللقاح قادر على رفع المناعة للإنسان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد استشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا، أن لقاح مودرنا بدأت عملية توزيعه في أمريكا في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن بريطانيا تعتمد على عدد من اللقاحات لمواجهة كورونا.

وتابع استشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا، أن بريطانيا لديها خطة لتطعيم الشعب كله، لافتا إلى أن من المبكر الحكم على السلالة الجديدة لكورونا بأنها أقل شراسة.

وأكمل وليد، أنه هناك تحاليل مقعدة تجري لتحديد ما إذا كان المريض مصاب بكورونا القديم أو المتحور، مضيفا أن السلالة التي اجتاحت بريطانيا غير التي ظهرت في ووهان الصينية.

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