ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري في بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة تؤدي للإصابة بنسبة 150%

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور محمد وليد استشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا، إن نسبة العدوى من المتوقع أن تصل لـ 100% و 150% للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وليد، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين أن السلالة الجديد من كورونا وجدت في بريطانيا وامتدت إلى دول أخرى. 

وتابع استشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا، أن هناك دراسات تشير إلى أن السلالة الجديدة لكورونا قد تؤدي إلى نسب إصابة تصل إلى 150%.

وأكد أن هناك ضغط شديد على المستشفيات في بريطانيا بسبب زيادة الحالات المصابة بكورونا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لكورونا تشمل العديد من التحورات ظهرت في سبتمبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استشاري بجامعة بورت سموث: لقاح فايزر أمن وفعال بنسبة 94%

غير مؤثر على اللقاحات.. أستاذ باثولوجي يكشف تفاصيل تحور فيروس كورونا فى بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني يحذر شعبه: سلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار

أستاذ باثولوجي: السلالة الجديدة لكورونا تصيب الشباب بصورة كبيرة.. فيديو

أستاذ باثولوجي: سلالة كورونا الجديدة واسعة الانتشار وتحقق العدوى بنسبة 70%..فيديو

ليست فتاكة.. استشاري: السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تنتشر أسرع بنسبة 70%

ترشيحاتنا

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

قطع حبال الود.. تفاصيل صدام حاد بين محمد صلاح وكلوب في ليفربول

أخصائي وبائيات ببريطانيا يكشف مفاجأة سارة عن السلالة الجديدة من كورونا

استشاري في بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة تؤدي للإصابة بنسبة 150%

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

وزير التعليم يكشف حقيقة إنهاء الدراسة لتلاميذ ابتدائي يوم 10 يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها