استشاري في بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة تؤدي للإصابة بنسبة 150%

قال الدكتور محمد وليد استشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا، إن نسبة العدوى من المتوقع أن تصل لـ 100% و 150% للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف وليد، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين أن السلالة الجديد من كورونا وجدت في بريطانيا وامتدت إلى دول أخرى.





وتابع استشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا، أن هناك دراسات تشير إلى أن السلالة الجديدة لكورونا قد تؤدي إلى نسب إصابة تصل إلى 150%.





وأكد أن هناك ضغط شديد على المستشفيات في بريطانيا بسبب زيادة الحالات المصابة بكورونا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لكورونا تشمل العديد من التحورات ظهرت في سبتمبر.



