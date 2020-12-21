عاطف عبد الغني: يجب كشف ما فعله روجيني في مصر ونشاطه التخريبي.. فيديو

شن الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني رئيس تحرير دار المعارف، حملة نقد لاذع على البرلمان الأوروبي بعد الهجمة الشرسة على وضع حقوق الإنسان في مصر.





وأضاف عبدالغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء أمس الأحد، أن البرلمان الأوروبي يدعو أنه يبحث عن حقوق الانسان وهذا الأمر غير صحيح، لافتا إلى ان الدولة المصرية تسير بقوة في طريقها للتقدم.





وأكد الكاتب الصحفي، أن الديمقراطيين عادوا للحكم وهم ليس لديهم إلا هذا المشروع الذي يعملو بها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه لديهم علاقات قوية تربط بين هيلاري كلينتون وزوجها والإخوان المسلمين عبر عدد من العرابين".





وفي السياق نفسه تساءل عبد الغني: "هو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني كان بيعمل ايه في مصر، وكان يتعاون مع مين واختراقه لتجمعات النقابات العمالية ويحرض أعضاءها كان لصالح مين وما يقال أنه جاء بهدف الدراسة كلام فاضي".





وتابع الكاتب الصحفي، أنه :"محتاجين نقول بالضبط ما كان يفعله روجيني في مصر، وأنه كان يمارس أنشطة تخريبية".