ليست فتاكة.. استشاري: السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تنتشر أسرع بنسبة 70%

قال الدكتور حيدر حاتم، استشاري طب الأسرة وزميل كلية أطباء الأسرة الملكية، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار بنسبة 70%، عن الفيروس الأول الذي ظهر العام الماضي، مشيرا إلى أن رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" كشف عن السلالة الجديدة للفيروس.





وأضاف "حاتم"، في حديثه لقناة "الغد"، أن فيروس كورونا فيروس كثير التحور، موضحًا أن السلالة تحورت لأكثر من 23 مرة، وهذا يمثل شيئا غريبا عن العادة، ويساعد على الالتصاق بخلايا الجسم والدخول بسهولة لجسم الإنسان.





وأشار استشاري طب الأسرة وزميل كلية أطباء الأسرة الملكية، إلى أن الدراسات والبحوث العلمية حاليا تشير إلى أن السلالة الجديدة ليست فتاكة، مثل السلالة الأولى من الفيروس التي ظهرت العام الماضي، مؤكدا أن قوة المناعة في الجسم تساعد على القضاء عليه وحمايته.





وشدد على أهمية نسبة الانتشار للسلالة، مشيرا إلى أن أعراض الفيروس ليست مختلفة عن السلالة الأولى ولا دليل على قوته، وهي نفس الأعراض، ويتأثر الأكثر كبار السن وضعيفي المناعة، وأن العلاج لمصابي الفيروس من السلالة الثانية، نفس علاج السلالة القديمة، وأن أكثر الأدوية استخداما المضادات الحيوية والفتامين.





أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مفاوضات بشأن تداعيات انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.





وأعلنت هولندا وبلجيكا وإيطاليا تعليق رحلاتها مع المملكة المتحدة، في حين دعت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في أوروبا إلى "مضاعفة قيودهم" على خلفية السلالة الجديدة.



