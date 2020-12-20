زوجة بطل العالم: كل أكل بيج رامي في المنزل والنظام بيتغير كل أسبوع

عبرت مروة عبد الله زوجة البيج رامي بطل العالم في رياضة كمال الأجسام، عن فرحتها بالإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه زوجها بفوزه ببطولة «مستر أوليمبيا» لكمال الأجسام 2020.





وقالت زوجة "الفرحة تغمرني بفوز زوجي بالبطولة الأهم في تاريخه"، مؤكدة أن ما حققه زوجي كان بعد مجهود كبير تم خلال سنوات كثيرة. البيج رامي "الفرحة تغمرني بفوز زوجي بالبطولة الأهم في تاريخه"، مؤكدة أن ما حققه زوجي كان بعد مجهود كبير تم خلال سنوات كثيرة.





وفي السياق نفسه، كشفت عن النظام الغذائي الذي يتناوله البيج رامي، قائلة "لديه نظام غذائي معين، ويتغير كل أسبوع بنظام جديد ومختلف على الأسبوع السابق"، متابعة "كل أكله في المنزل ولا يأكل أي أكل من الخارج".





وحقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية.





ونشر "بيج رامي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام بينما يتوج بلقب البطولة الأكبر في رياضة كمال الأجسام حول العالم، وكتب في منشوره "النصر لنا".





"بيج رامي" هو ممدوح محمد السبيعي، هو لاعب كمال أجسام محترف ولد في السادس عشر من سبتمبر 1984م بمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ.





تخرج السبيعي في معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل صيادًا، حيث إن مهنة الصيادة كانت مصدر عمل أسرته، وكانت الرياضة موضع اهتمامه منذ الصغر، وكان يسعى دائمًا ليكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية بــ «بلطيم»، وحاز العديد من الشهادات على مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى دولة الكويت ليعمل مع أفراد عائلته في تجارة الأسماك ومن هنا بدأت عالمية «بيج رامي».

وفاز «بيج رامي» ببطولات وشهادات على الصعيد المحلي ، وحقق عالميًا العديد من الألقاب ، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012 ، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام ، ولم يتوقف مشوراه عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013م .





وحصل «السبيعي» على المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013م، والمركز السابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014 م، وتمكن أيضًا من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام، وحاز المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015م، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016م، والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017، والمركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017م ، والمركز السادس ببطولة مستر أولمبيا 2018م.





وفاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.





وفاز بيج رامى بلقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى في عالم المحترفين بعد أن نال ثقة خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر به من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك.





تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح، انطلقت فعالياتها في ساعة مبكرة أمس السبت في "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا امريكا.





وبدأ العرض النهائي فجر اليوم بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.



