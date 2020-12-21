فودافون: اللقاء مع الرئيس إيجابي.. واستعرضنا أهم المعوقات التي تواجهنا .. فيديو

أكدت نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والاعلام بشركة فودافون مصر، أن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بالغ الاهمية وإيجابيا، حيث تم استعراض ملفات المعوقات التي تواجه فودافون في مصر والاطر التنظيمية لها مثل طرح الترددات والذي كان يمثل محورًا مهمًا ومفصليًا بالنسبة لفوادفون حتى تبقى في مصر.
وأضافت سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، قائلة: عندما نوقشت هذه الملفات على أعلى مستوى من الدولة مع فخامة الرئيس السيسي كان لابد أن تلقى صداها في قرارنا عبر بقاء مستثمر كبير في مصر مثل فوادفون ليس ذلك فقط بل وزيادة استثماراتها ايضا.
وتابعت رئيس قسم الاتصالات الخارجية والاعلام بشركة فودافون مصر أن أزمة الترددات مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات امتدت لقرابة العام وهي مسألة مهمة بالنسبة لشركتها التي تملك اكبر حصة سوقية في السوق المصري تبلغ 44% من إجمالي سوق المحمول.
وأشارت سعد إلى أننا استثمرنا الشهر الفائت 8 مليارات جنيه في موضوع الترددات وسوف يتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه لتحسين الشبكة حتى تتحمل الترددات الجديدة.
وقالت رئيس قسم الاتصالات الخارجية والاعلام بشركة فودافون مصر إنه تم إيقاف كافة المحادثات والمناقشات مع الجانب السعودي بشأن بيع حصة 55% من فوادفون مصر .