فودافون: اللقاء مع الرئيس إيجابي.. واستعرضنا أهم المعوقات التي تواجهنا .. فيديو

أكدت نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والاعلام بشركة فودافون مصر، أن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بالغ الاهمية وإيجابيا، حيث تم استعراض ملفات المعوقات التي تواجه فودافون في مصر والاطر التنظيمية لها مثل طرح الترددات والذي كان يمثل محورًا مهمًا ومفصليًا بالنسبة لفوادفون حتى تبقى في مصر.









وأضافت سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، قائلة: عند ما نوقشت هذه الملفات على أعلى مستوى من الدولة مع فخامة الرئيس السيسي كان لابد أن تلقى صداها في قرارنا عبر بقاء مستثمر كبير في مصر مثل فوادفون ليس ذلك فقط بل وزيادة استثماراتها ايضا.









وتابعت ر ئيس قسم الاتصالات الخارجية والاعلام بشركة فودافون مصر أن أزمة الترددات مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات امتدت لقرابة العام وهي مسألة مهمة بالنسبة لشركتها التي تملك اكبر حصة سوقية في السوق المصري تبلغ 44% من إجمالي سوق المحمول.









وأشارت سعد إلى أننا ا ستثمرنا الشهر الفائت 8 مليارات جنيه في موضوع الترددات وسوف يتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه لتحسين الشبكة حتى تتحمل الترددات الجديدة.







