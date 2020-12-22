جو مسموم.. رحاب أبو رجيلة يرد على اتهامه بالسمسرة والتربح من نادي الزمالك.. مستندات





وقام عضو المجلس السابق بنشر تكذيب وبعض المستندات الخاصة لتوضيح الأمر وإثبات حسن موقفه.





وكتب أبو رجيلة عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:





1- فوجئت بتسجيل صوتى على وسائل التواصل الاجتماعى يتناولنى وكثير من رموز وقامات نادى الزمالك بإساءات بالغة ورغم مطالبة الكثيرين لى بعدم الرد والانزلاق لهذا المستنقع لكنى لم استطع أن أمنع نفسى من الرد على الافتراءات التى طالتنى من واقع احترامى لنفسى وكذلك احترامى لعائلتى ولاصدقائى ولأعضاء وجمهور نادى الزمالك العظيم وسأحاول أن أكون محدد بشكل قاطع.





2 – تم التعرض لشخصى بأن الشركة التى أملكها لم تكن شيئا قبل تشرفى بدخول مجلس إدارة نادى الزمالك عام 2014 وأتشرف بأن أعلمكم أن الشركة منشأه منذ عام 1992 والشركة من أوائل الشركات فى مصر التى انضمت الى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تحت رقم 876 بتاريخ 18/12/1994 حاصلة على الفئة (الثانية ) أعمال متكاملة منذ عام 2012 كما هو موضح بالخطاب المرفق ومن المعلوم للمتخصصين فى هذا المجال أن الحصول على هذه الفئة تستلزم سنوات خبرة كبيرة وسجل تعاملات كبير حتى ترتقى للحصول على هذه الفئة والشركة والحمد لله وبفضله تتعامل مع كبار الجهات والهيئات فى مصر منذ نشأتها.





3 – موضوع تعاقد بنك مصر والبنك الأهلى على إيجار محلات بنادى الزمالك بصراحة هذا الموضوع أصبح من المضحكات المبكيات حيث إنه تم اختيار أكبر بنكين فى مصر مملوكين للدولة ومع ذلك يتم توجيه أكاذيب تشكك فى طرق تعامل وتعاقد أكبر هيئتين اقتصاديتين فى مصر كأنها تعمل بدون ضابط ولا رابط وكذلك ذكر أسماء وهمية على أنها مسئولة فى هذه الكيانات لمحاولة اضفاء المصداقية مع العلم أن المسئول عن التعاقد فى هذه الفتره هو الآن وزير من اكبر الوزراء فى الحكومة المصرية ومسئول عن ملف من أهم ملفات الأمة المصرية، ولماذا تلجأ هذه الكيانات الاقتصادية العملاقه لهذه المخالفات لمجرد الحصول على إيجار محلات فى حين يتهافت الدانى والقاصى على عرض ما يمتلكون للبيع أو الإيجار على هذه البنوك؟!.





ومرفق خطابات من البنكين والتي تم إصدارها بناء على خطاب كنت قد طالبت رئيس نادى الزمالك بتوجيهه للبنكين للاستفسار عما أشيع وقتها بخصوص هذه الافتراءات يوضحان فيه أنه لا يتم إصدار أى عمولات ولا تنتهج هذه البنوك العملاقة هذه الطرق فى التعامل.





ونفى البنكان بشكل صريح تماما تعامل أى من شركاتى لا بصفتى ولا عن نفسى معهم بإسناد أعمال مقاولات خاصة فى فروع نادى الزمالك ولا غيرها ولا حتى تم تسجيل أى من شركاتى فى أى وقت سابق أو حالي فى سجلات الموردين والمقاولين للبنكين ومما هو معلوم للجميع استحالة العمل لصالح هذه الكيانات دون التسجيل فى قيد الموردين والمقاولين الخاص بهذه البنوك.





وبخصوص الافتراء الخاص بإسناد أعمال لي داخل نادى الزمالك والحمد لله هناك لجان تفتيش على نادى الزمالك سابقا وحاليا وأنا أتحدى أن يقوم أى شخص بإثبات أنه تم إسناد لشركتى أى أعمال داخل نادى الزمالك بجنيه واحد سواء اعمال مقاولات أو توريدات عن طريقى أو بصفتى أو بأحد من عائلتى أو من أقاربى حتى الدرجة الرابعة أو حتى من أصدقائى أو ممن سبق أن صافحتهم قبل دخول المجلس أو بعده كما أطالب من يدعى ذلك ولديه دليل على ذلك أن يتقدم فورا ببلاغ إلى معالى النائب العام بهذه الوقائع.





وأخيرا: كنت قد انسحبت بكامل إرادتى من هذا المشهد منذ ثلاث سنوات لعدم رضائى عن هذا الجو المسموم وأثرت على نفسى الابتعاد حفاظا على اسمى واسم والدى الذى تشرفت بحمله وبعدت بنفسى عن كل ما يمكن أن يثير الشبهات خلال فتره تواجدى فى المجلس حتى انى رفضت خلال 6 سفريات سافرت فيهم كرئيس بعثة عن استلام بدلات السفر الخاصة بهذه السفريات ورددتها بالكامل لخزينة النادى مع انى سافرت فى بعضها على حسابى الخاص ولكنى لم استطع الوقوف متفرجا عن حاجة النادى للمساعدة فى ظروف كانت فى غاية الصعوبة دون النظر لكونى موجود فى المجلس أو غير موجود واعلاء لمصلحة هذا الكيان الذى تربينا على حبه وخدمته لأنه صاحب فضل علينا ولكن أعتقد أن هذه المواقف أثارت غيرة وحقد الكثير الذين لا يرغبون فى خدمة هذا الكيان إلا من خلالهم أو من خلال تواجدهم.







وأعدكم واعد نفسى ألا انزلق لهذا المستنقع الذى يحاول الأطراف المتصارعة أن يوسعوا دائرته على حساب نادى الزمالك دون إعلاء لمصلحة هذا الكيان.. كما احتفظ لنفسى باتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تحفظ لى كل حقوقى القانونية.

أعرب رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن غضبه واستيائه من تسجيل صوتي متداول على السوشيال ميديا من بعض الأشخاص وجهوا من خلاله إساءة واتهام له بتحصله على عمولات أثناء تواجده بمجلس الزمالك السابق ووجود سمسرة وعمولات فى تأجير محلات الزمالك.