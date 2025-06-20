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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسبب عطل.. سحب ملايين أجهزة السكر في أمريكا

أجهزة السكر
أجهزة السكر
نهى هجرس

تم استدعاء جهاز طبي شائع يستخدمه ملايين الأمريكيين المصابين بالسكري بشكل عاجل .

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن أكثر من مليوني جهاز استقبال جلوكوز الدم من شركة Dexcom قد تفشل في إصدار تحذير صوتي بأن مرتديها يتعامل مع  مستويات مرتفعة أو منخفضة من سكر الدم .

وقد يؤدي هذا إلى فقدان المستخدمين للتحذيرات الهامة، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل النوبات، أو القيء، أو الإغماء، أو حتى الوفاة بسبب نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم) أو ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) غير المعالج.

كما يؤثر الاستدعاء على جهاز استقبال الجلوكوز Dexcom G6، وجهاز استقبال الجلوكوز Dexcom G7 ، ونظام مراقبة الجلوكوز المستمر Dexcom One+، ونظام مراقبة الجلوكوز المستمر Dexcom One.

بلغ إجمالي عدد أجهزة ديكسكوم التي استدعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 2,230,770 جهازًا. وقد صنّفت الإدارة عملية الاستدعاء على أنها تنبيه من الدرجة الأولى، وهي أعلى درجة خطورة، مما يعني أن المشكلة قد تُسبب ضررًا بالغًا أو الوفاة .

وتتمثل المشكلة في جميع الأجهزة الأربعة في وجود عيب في الرغوة أو خطأ في التجميع يمكن أن يتسبب في فقدان مكبر الصوت في الأجهزة للاتصال بلوحة الدائرة الداخلية

يمكن أن يؤدي هذا إلى توقف جهاز المراقبة القابل للارتداء عن إصدار صوت إنذار عندما يصل مستوى السكر في دم المستخدم إلى مناطق خطرة.

يعاني أكثر من 38 مليون أمريكي من داء السكري. ويعاني ما يقرب من 100 مليون بالغ أمريكي من مرحلة ما قبل السكري، وفقًا لبيانات وتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر dailymail

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