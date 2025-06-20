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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقع.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

مشروبات غازية
مشروبات غازية
نهى هجرس

إذا كنت تحاول تقليل استهلاك السكر هذه الأيام، فقد تستبدل المشروبات المحلاة بالسكر بأخرى مُحلاة صناعيًا، المشروبات الغازية والمشروبات الخالية من السكر أو الخالية من السكر المضاف أقل سعرات حرارية ولا تحتوي على السكر المضاف الموجود في نظيراتها المحلاة بالسكر، إلا أن المُحليات الصناعية في هذه المشروبات قد تكون ضارة بصحتك، وخاصةً قلبك.

تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

- صحة القلب

هل يمكن للمشروبات الخالية من السكر أن تضر بصحة قلبك ؟ نعم على الرغم من أنها قد تكون أقل سعرات حرارية من المشروبات السكرية كالمشروبات الغازية العادية، إلا أنها لا تزال تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين، مما قد يرفع ضغط الدم ويضغط على الجهاز القلبي الوعائي، بالإضافة إلى ذلك، رُبطت المُحليات الصناعية الموجودة في هذه المشروبات بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9% وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 18%

شركة مشروبات غازية

- زيادة الوزن

يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الخالية من السكر لتقليل استهلاكهم للسكر، لأنها أقل سعرات حرارية من المشروبات السكرية العادية، مع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة الوزن ، ويرجع ذلك إلى أن مشروبات الحمية غالبًا ما تحتوي على مُحليات صناعية، مما قد يُحفز الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية الأخرى.

- صحة جهازك الهضمي

قد يُسبب الإفراط في تناول المشروبات الخالية من السكر اضطراباتٍ معوية ومشاكل هضمية، مثل الانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة، كما قد تُسبب المُحليات الصناعية الموجودة في هذه المشروبات اضطرابًا في المعدة وإسهالًا لدى بعض الأشخاص

الكولا كولا دايت مشروبات غازية خالية من السكر

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