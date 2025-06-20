أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

بعد تمارين السباحة، وخاصة في فصل الصيف، يحتاج الأطفال إلى تعويض الطاقة والسوائل المفقودة، بالإضافة إلى دعم نموهم وتعافي عضلاتهم.

إليك مجموعة من الأكلات المناسبة والمهمة لهم:

1. مصادر بروتين خفيفة وسهلة الهضم

صدور دجاج مشوية أو مسلوقة

بيض مسلوق أو أومليت بالخضار

تونة مع زيت الزيتون والليمون

شرائح لحم مفروم مشوي (كفتة أو برجر منزلي)

2. خضروات طازجة ومطبوخة

سلطة خضراء بزيت الزيتون وعصير الليمون

خضار مسلوق (كوسة، جزر، بطاطس)

خيار وجزر كوجبة خفيفة بعد السباحة

3. كربوهيدرات لتعويض الطاقة

أرز أبيض أو بسمتي أو مكرونة سادة أو بالصلصة الحمراء

بطاطا مشوية أو مهروسة

توست أو خبز قمح كامل

4. فواكه مرطبة ومنعشة

بطيخ – لترطيب الجسم

موز – غني بالبوتاسيوم والطاقة

تفاح أو عنب – خفيف وسهل الهضم

5. مشروبات مرطبة وصحية

ماء بوفرة

عصائر طبيعية (برتقال، جوافة، مانجو)

زبادي بالفواكه أو سموثي زبادي

6. وجبات خفيفة مفيدة

زبادي مع عسل أو فواكه

شوفان بالحليب والموز

مكعبات جبن مع توست

نصائح إضافية:

تجنب الوجبات الثقيلة أو المقلية بعد السباحة مباشرة.

قدم الطعام خلال 30-60 دقيقة بعد التمرين ليستفيد الجسم من العناصر الغذائية.

احرص على تقديم المياه قبل وأثناء وبعد السباحة لتجنب الجفاف.