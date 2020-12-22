وكيل صحة الشرقية يتفقد المواقع المناسبة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

محافظة الشرقية . تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، واللواء محسن شعبان نائب مدير أمن الشرقية، عدد من المواقع في أنحاء المحافظة، لمعاينة واختيار الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" في





وشملت جولة وكيل وزارة الصحة والشباب والرياضة ونائب مدير الأمن إستاد جامعة الزقازيق، وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بمنطقة التجنيد بالزقازيق، ومركز شباب بلبيس، والنادي الرياضي، ومركز التدريب الزراعي ببلبيس، ومركز شباب فاقوس، والنادي الرياضي، ومركز شباب الزاوية الحمراء، وقاعة للمناسبات بفاقوس.





وتأتي هذه الجولة لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة بها، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لإتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس، والتأمين الأمني والطبي بها، والتأكد من توافر أماكن لإستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولي والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم، وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة.





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وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذا يأتي بعد إستلام وزيرة الصحة الدفعة الأولي للقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة، لتصبح مصر أول دولة أفريقية يتم توفير لقاح الفيروس بها.





وأشار إلي أن لقاح فيروس كورونا الصيني تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، حيث يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، وقد أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، مضيفا أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم إتاحة اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتوفير شحنات أخري تباعًا خلال الفترة القادمة.



