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محافظات

لاستعاب المصابين المحتملين.. زيادة أسرة مستشفيات الشرقية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:52 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية طب الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير مرفق الإسعاف والدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي، ومساعد مدير الأمن للأمن العام.


وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات الكفيلة لمجابهة ومحاصرة فيروس كورونا المستجد والوقوف على جاهزية المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.

 

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعلىمي ومرفق الأسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورورنا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

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طالب محافظ الشرقية الجهات المشاركة بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد  تحسبا لزيادة عدد المصابين مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية و العاملين بالقطاع الصحي مؤكدا على ضرورة الإستفادة من الإجراءات الطبية و الصحية التي تم إتخاذها خلال التعامل مع الموجه الأولى من الفيروس.


وخلال الاجتماع تم استعراض جاهزية مستشفيات كل قطاع طبي على حدة، لمواجهة الفيروس، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل مستشفى الأحرار لمستشفى عزل يعمل بطاقة 66 سرير عناية مركزة و150 : 200 سرير غرفة عادية، وكذلك مشاركة مستشفيات الجامعة بـ  60 سرير عناية مركزة و30 جهاز تنفس صناعي و150 سرير للحالات العادية ، و مشاركة مستشفى المبرة بـ  7 أسرة لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا.

 

كما تطرق الإجتماع إلى آلية إستقبال الحالات العادية و الطوارئ حيث تم الإتفاق على تحديد أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء استقبال بمستفيات جامعة الزقازيق ويومي الجمعة الثلاثاء استقبال بمستشفى الزقازيق العام ويومي الثلاثاء والخميس استقبال بمستشفى التأمين الصحي (المبرة) ويوم الخميس استقبال بمستشفى القنايات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة للحوادث والطوارئ، بعد أن تم الاتفاق على تشكيل غرفة طوارئ بمديرية الصحة بعضوية الجهات الطبية المشاركة في الاجتماع حيث يقوم مندوب الإسعاف بالتواصل مع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحوادث طبقًا للجدول للتعرف على الأماكن الشاغرة بها وتوصيل المريض إليها حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمرضى.

 

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون للخروج من تلك الأزمة بسلام، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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