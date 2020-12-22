لرفع كفاءتها.. وكيل صحة الشرقية يبحث الاحتياجات اللازمة لتطوير الأقسام الحرجة بالمستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع وكيل مديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الفنية "مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، ومكافحة العدوى، والرعاية الأساسية، ومكافحة الأمراض المعدية، والتطعيمات، والتموين الطبي، ونظم المعلومات".





وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للرعاية الحرجة، والتي تهدف إلي رفع كفاءة الأقسام الطبية الحرجة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، حيث تم مناقشة الاحتياجات اللازمة لتطوير أقسام الإستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والعمليات، وغيرها، ومناقشة التكلفة التقديرية والميزانية المالية الخاصة بهذه الخطة.

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كما شدد وكيل الوزارة علي مديري العموم بضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، والتأكد من إنتظام أعمال التطوير والتوسعات الجارية ببعض الأقسام الطبية في عدد من المستشفيات، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ومن زيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، ومتابعة شبكة الغازات، ومخارج الأكسجين، وأعمال الصيانة الدورية، ومن النظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات.

وفي إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية، والخدمات المكملة لها، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مخزن الإمداد الدوائي بالصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من إنتظام سير العمل، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعها بناء علي الخطة الموضوعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وفقًا للاحتياج ومؤشرات الأداء.

تفقد وكيل الوزارة مخازن المستلزمات الطبية والوقائية، ومخزن أدوية الأزمات والكوارث، والإستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر الأصناف المختلفة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة، ووجه بتوزيع المستلزمات الوقائية علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالكميات اللازمة من مخزون المستلزمات الطبية والوقائية، وفقًا لخطة العمل ومؤشرات الأداء ونسب التردد عليها، ومتابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة قبل انتهاء الكميات بوقت كاف.