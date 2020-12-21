رفع 72 ألف طن قمامة ومخلفات بمركزي كفر صقر وأبو حماد في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الجهود والأنشطة المبذولة بشكل يومى لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.





أضاف محافظ الشرقية، أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٠ شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملات نظافة مقسمة على ثلاث ورديات لرفع ١٣٠ طن قمامة يوميا فتم رفع ٤٧ الف و٤٥٠ طن قمامة خلال العام وذلك في إطار الحفاظ علي بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.





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وتقوم الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بشن حملات علي المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية فتم ضبط ١١ مقهي مخالف ومصادرة ٥٢ شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





كما نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز كفر صقر حملات لإزالة ١ حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمساحه ٧٠٠ متر كما تم تنفيذ إزاله لعدد ٦٩ حاله تعدي علي الأرض الزراعيه بمساحه ٦٨٩٠ متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.





وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٠/٢٠٢١، فشملت الأعمال استكمال أعمال رصف طريق عزب العرب والقواسم والمراصفة باعتماد مليون و٥٠٠ ألف جنيه وشراء مهمات إنارة ب ٨٢٥ ألف جنيه وتحسين البيئة وأعمال تجميل وتطوير بالشوارع بتكلفة ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه وتغطيه ترعه حموره ومصرف أبو ياسين بتكلفه ٨٥٠ ألف جنيه واستكمال انشاءات مبنى المركز التكنولوجية بتكلفة ٣٧٥ الف جنيه.





وخلال العام الجارى ٢٠٢٠ ، قامت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ابو حماد بشن حملات نظافة مقسمة على ثلاث ورديات، فتم رفع ٦٠ طن قمامة يوميا بإجمالي ٢٥ ألف و٢٠٠ طن قمامه خلال العام حفاظا علي بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.





كما قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمركز بشن حملات علي المقاهي ولرفع الإشغالات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية فتم تحرير ٣٤٧ محضر إشغال ورفع ٢٥٤٨ حاله اشغال وتم ضبط ٨٨٨ اشغال مخالف ومصادرة ٤٦٥ شيشة من مقاهي مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





كما قام الجهاز التنفيذي والأمني بحملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فتم ازاله ٢٦٣ حاله تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمساحة ٧١ فدان كما تم ازاله٢٢٣ حالة تعدي علي الأرض الزراعيه بمساحه ٦فدان و٢قيراط و٣ سهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.





وللإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين..قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٠/٢٠٢١ بتكلفة مليون و٣٠٠ الف جنيه فشملت الأعمال ( اناره طريق السلطاني بكفر حافظ وشراء ادوات ومهمات إناره بالمدينه واستكمال رصف طريق الجبانه بكفر عياد - بحطيط).