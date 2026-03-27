ليه لأ.. مدرب أمريكا يثير الجدل بشأن الفوز بكأس العالم

أكد ماوريسيو بوتشيتينو للاعبي كرة القدم الأمريكيين أن بإمكانهم تحقيق ما يكاد لا يُصدق: الفوز بكأس العالم.

وقال بوتشيتينو يوم الجمعة: “لماذا لا نكون نحن؟ لماذا لا نكون نحن؟ لماذا لا نكون نحن؟ علينا أن نؤمن حقًا بقدرتنا على الوصول إلى هناك. علينا أن نحلم.”

وقبل المباراتين الوديتين ضد بلجيكا يوم السبت والبرتغال يوم الثلاثاء، كرر بوتشيتينو علنًا الرسالة التي وجهها مباشرةً إلى اللاعبين عند انضمامهم إلى المعسكر هذا الأسبوع.

وأضاف: “الأحلام تُلهم الواقع.”

لم يبلغ المنتخب الأمريكي نصف نهائي كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930، ولم يتأهل إلى ربع النهائي منذ عام 2002، ومنذ ذلك الحين، خرج الأمريكيون من دور الـ16 أعوام 2010 و2014 و2022، وخرجوا من دور المجموعات عام 2006، وفشلوا في التأهل عام 2018.

ثمانية منتخبات فقط فازت بكأس العالم: البرازيل (خمسة ألقاب)، ألمانيا وإيطاليا (أربعة ألقاب لكل منهما)، الأرجنتين (ثلاثة ألقاب)، فرنسا وأوروجواي (لقبان لكل منهما)، وإنجلترا وإسبانيا (لقب واحد لكل منهما).

وأشار بوتشيتينو، مدافع المنتخب الأرجنتيني السابق الذي خلف جريج برهالتر كمدرب للمنتخب الأمريكي في أواخر عام 2024، إلى العقلية الأمريكية كسبب للتفاؤل.

وأضاف: "أسمع في أحد الأيام مؤتمراً صحفياً لأحد أعضاء الجهاز التدريبي في منتخب وطني آخر، ويقولون: 'حسناً، إذا قلنا إننا سنفوز، فإننا نظهر غروراً مفرطاً".

وأوضح: "وإذا قلنا إن الفوز سيكون صعباً، فهذا أمر سلبي، وليس تفاؤلاً، بل يخلق جواً من السلبية. ما أقوله هو: أنا هنا لأني أؤمن بقدرتنا على الفوز، وما أود قوله للناس هو: ثقوا بأنفسكم".

في كأس العالم، يستهل المنتخب الأمريكي، المصنف الخامس عشر عالميًا، مشواره بمواجهة منتخب باراجواي، المصنف الحادي والأربعين، في الثاني عشر من يونيو في إنجلوود، كاليفورنيا، ثم يواجه منتخب أستراليا، المصنف السابع والعشرين، بعد أسبوع في سياتل، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب تركيا، المصنف الثالث والعشرين، أو منتخب كوسوفو، المصنف الثامن والسبعين، في إنجلوود في الخامس والعشرين من يونيو، وبصفتها إحدى الدول المضيفة، فإن منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مصنفة ضمن المنتخبات الكبرى، وبالتالي تتجنب مواجهة المنتخبات المصنفة الأولى في الدور الأول.

مع توسيع بطولة كأس العالم لتشمل 48 دولة بدلاً من 32، يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 إلى دور جديد يضم 32 فريقاً، إلى جانب أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث.

وكانت آخر مرة وصل فيها أصحاب المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية هي أيضًا آخر مرة استضافت فيها الولايات المتحدة كأس العالم، وهي بطولة ضمت 24 فريقًا عام 1994، وقد تأهل المنتخب الأمريكي كأحد هذه الفرق، لكنه خسر أمام البرازيل، التي فازت باللقب لاحقاً، في دور الـ16.

واختتم بوتشيتينو: "علينا أن نبثّ الطاقة الإيجابية والمشاعر الطيبة في نفوس الجماهير، لكي يؤمنوا بنا ويدعمونا بكل تأكيد".

