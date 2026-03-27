غياب لاعبي منتخب أمريكا عن وديتي بلجيكا والبرتغال

يغيب مايلز روبنسون عن المباراتين الوديتين للمنتخب الأمريكي أمام بلجيكا والبرتغال بسبب إصابة في الفخذ، ومن المرجح أن يغيب كريس ريتشاردز عن المباراتين بسبب مشكلة في الركبة، مما يترك خيارات محدودة لخط الدفاع الأمريكي في المباراتين الأخيرتين قبل أن يُعلن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو عن قائمة المنتخب لكأس العالم.

يُعدّ تيم ريم، ومارك ماكنزي، وأوستن تراستي المدافعين المركزيين المتاحين فقط لمباراة السبت ضد بلجيكا.

وأضاف بوتشيتينو يوم الجمعة أن الظهير جو سكالي ولاعب الوسط الدفاعي تانر تيسمان يُعدّان أيضاً من الخيارات المتاحة في خط الدفاع المركزي. ويعتمد بوتشيتينو على تشكيلة بثلاثة مدافعين مركزيين منذ سبتمبر.

وأفاد بوتشيتينو أن روبنسون أصيب في الفخذ خلال التدريبات يوم الثلاثاء.

ولعب ريتشاردز حتى الدقيقة 75 في مباراة كريستال بالاس ضد لارنكا في الدوري الأوروبي يوم 19 مارس، ومن المؤكد أنه لن يلعب يوم السبت، ومن المرجح أيضاً ألا يكون متاحاً يوم الثلاثاء.

وقال بوتشيتينو: "أعطى النادي الإذن له بالقدوم إلى أمريكا، وأبلغ عن بعض المشاكل في ركبته. بعد تقييم حالته، شارك في جزء من تدريبات يوم الثلاثاء، لكنه لم يتمكن من إكمال تدريبات الأربعاء، ويشعر الآن بألم في ركبته. نأمل ألا يكون الأمر خطيرًا، لكن مشاركته غدًا غير واردة، ولا أعتقد أنه سيتمكن من الوصول يوم الثلاثاء".

وأضاف بوتشيتينو أن التعامل مع التغييرات الناجمة عن الإصابات الآن قد يفيد الفريق خلال كأس العالم.

واختتم: "علينا دراسة جميع الخيارات المتاحة، لأن الظروف قد تتغير".