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أخبار العالم

إصابات بـ كورونا على طائرة قادمة من لندن.. هل وصلت السلالة الجديدة لبنان ؟

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
مطار في لبنان
مطار في لبنان
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شيماء مصطفى
أثار اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن طائرة قادمة من لندن إلى لبنان، مخاوف الجهات المختصة والسلطات بعد تفشي السلالة الجديدة للوباء بالمملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن أمس".

وأضاف: "إلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصًا على سلامة الجميع".

وكانت بريطانيا أعلنت منذ أيام، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا، ما أدى لزيادة عدد الإصابات بشكل كبير في إنجلترا.

وعلى إثرها، حظرت العديد من الدول الطيران مع المملكة المتحدة خوفا من انتقال الفيروس المتحور.
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