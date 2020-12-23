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محافظات

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالبحر الأحمر.. اعرف الأماكن والمواعيد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى، اليوم الأربعاء، عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

 

وقال مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مول تجارى بالطريق الدائرى والكمين الجنوبى، قرى منطقة سهل حشيش، و4 قرى سياحية أخرى بالغردقة، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

 

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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