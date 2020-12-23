الإصابات في تزايد.. الصحة الإيرانية تكشف حقيقة ظهور السلالة الجديدة لـ كورونا في البلاد

أصبح هناك تضاربًا في الأنباء حول ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19"، في إيران، حيث أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، عن عدم ظهور أي حالة إصابة بالفيروس المتحور المكتشف في بريطانيا.





ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، قال نمكي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "بالنسبة للفيروس الجديد الذي شوهد في بريطانيا، فور علمنا بهذه الطفرة التي أعلنها البريطانيون بتأخير من شهر إلى شهرين، تم حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا على الفور".





وأضاف أنه يتم مراقبة الركاب بشكل مباشر وغير مباشر، كما يتم اختبار المسافرين الأوروبيين في إيران، فضلا عن التوصية بضرورة البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.





وعن لقاح فيروس كورونا، قال نمكي إن البلاد مستعدة لاستيراده وإحضاره للبلاد قريبًا.





وكان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، مينو محرز، قال في وقت سابق إن بلاده ربما شهدت في أغسطس الماضي ظهور السلالة الجديدة من "كوفيد-19" المعلنة في بريطانيا مؤخرًا.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أوضح محرز أنه "يحتمل أن تكون إيران جربت منذ أغسطس الماضي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، حيث تعاملنا حينها مع طفرة للفيروس".





وأضاف "يحتمل أن يكون ارتفاع معدل الوفيات مؤخرا في البلاد بسبب هذه السلالة".





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 6 آلاف و261 حالة إصابة جدیدة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلى ملیون و177 الفا و4 أشخاص.



