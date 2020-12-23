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تعليم

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد طلبة جامعة القاهرة |صورة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:42 م
أسماء رؤساء الاتحادات
أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات
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مريم عزت
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اليوم، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية غدا الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية بالكليات، موجهًا بضرورة تفعيل أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب وتقدم لهم التسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد.

وتقام غدًا الخميس، الساعة 12 ظهرًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ليسدل الستار على الانتخابات الطلابية للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.
ننشر أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد طلبة جامعة القاهرة |صورة
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