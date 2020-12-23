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رياضة

سفير مصر بالنيجر ورئيس سونيديب يودعان بعثة الأهلي في مطار ديوري هاماني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص السفير المصري بالنيجر، نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، على وداع بعثة الأهلي في مطار ديوري هاماني، قبل مغادرة النيجر والعودة إلى مصر.

ورافق السفير المصري بالنيجر ورئيس نادي سونيديب بعثة الأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي بعد انتهاء مواجهة سونيديب، إلى مطار ديوري هاماني، ومساعدة البعثة في إنهاء إجراءات السفر من داخل المطار.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف، سجله اللاعب المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

 وضع الأهلي قدمه قدما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه علي مضيفه سونيديب بطل النيجر.

ويدين الأهلي، الذي توج بلقب النسخة الماضية للبطولة الشهر الماضي على حسابه غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في النهائي، بالفضل في تحقيق الفوز على بطل النيجر إلى لاعبه المالي أليو ديانج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.

وكان بإمكان الأهلي، الذي خاض المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، لكن ذلك لم يمنع الفريق الأحمر من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعدما سبق له الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة في النسخة الماضية للمسابقة، ليستهل مشواره في النسخة الحالية على أفضل وجه.

ويكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى على ملعبه، لبلوغ دور المجموعات.

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