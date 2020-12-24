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أخبار العالم

تمهيدا لقمة الرياض.. البحرين تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني
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محمود نوفل
تستضيف البحرين الأحد القادم، اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. 

وأوضح وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الاجتماع يهدف إلى التحضير للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وعبر وزير الخارجية البحريني، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الأيام البحرينية، عن تطلع بلاده إلى قمة تؤدي لمرحلة تعزيز الحوار الخليجي؛ تحقيقًا للأهداف المرجوة في المستقبل.

ومن المقرر أن تتولى مملكة البحرين رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة اعتبارًا من يناير 2021، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وذلك وفق ما صرح به وزير الخارجية البحريني. 

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