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أسرة متكاملة.. تواجد قوي للعنصر النسائي داخل مصنع 300 حربي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:04 م
إحدى العاملات الموجودين
إحدى العاملات الموجودين داخل مصنع 300 حربي
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هاجر إبراهيم
قالت إحدى العاملات داخل مصنع 300 حربي، إن السيدات هنا يقوموا بالعمل على أكمل وجه، مشيرة إلى أن كل سيدة تعمل فى تخصصها ومجالها.

وأضافت إحدى العاملات داخل المصنع، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد غيرة من الرجال العاملين بالمصنع، متابعة: "الرجال بيقوموا بشغلهم على أكمل وجه".

وتابعت أنه هنا فى المصنع جميعهم أسرة متكاملة، لافتة : "بنكمل بعض فى المكان".

وفى سياق أخر، قال المهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 حربي، إنه تم افتتاح المصنع في 2020 بحضور الرئيس السيسي، وهو ما اعطى دفعة كبيرة للعمال لاستكمال أعمالهم. 

وأشار إلى أن المصنع يتكون من 4 قطاعات رئيسية لتصنيع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والذخائر والمتفجرات، موضحا أن كافة العمالة بالمصنع مصريين.
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