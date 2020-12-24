ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ندوة الكترونية لـ روساتوم الروسية لمقاولي مشروع الضبعة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:26 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
نظمت شركة روساتوم الروسية ندوة إلكترونية عبر الإنترنت للمقاولين المتوقع مشاركتهم في مشروع محطة الضبعة النووية، بالتعاون مع المؤسسة الخاصة "روساتوم - الشبكة الدولية"، وتحت إشراف إدارة القسم الهندسي المسئول عن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية والمصمم والمقاول العام للمحطة.

تم تنظيم الندوة بهدف تزويد المشاركين بمعلومات مفصلة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمشروع، حيث قام المختصون في القسم الهندسي بالإجابة على جميع أسئلة المشاركين التي ظهرت أثناء دراسة العروض. كما قدموا التفسيرات اللازمة حول القضايا التي تم طرحها أثناء المناقشة. 

وكان منظمو الندوة قاموا قبل شهر من انعقادها، بالإعلان عن دورة على منصة تفاعلية خاصة وتتكون الدورة من 16 عرض تقديمي. تم اتاحة الفرصة للمشاركين لدراسة هذه المواد وارسال استفساراتهم من خلال استمارات مخصصة على الموقع الالكتروني.

وتضمنت الدورة كافة المعلومات عن المشروع منها المبادئ الأساسية لإجراءات المشتريات وفرص المناقصات للموردين وعمليات التدقيق والمراجعة، علاوة على المتطلبات والشروط المرجعية وعملية إجراء تغييرات في وثائق التصميم التفصيلية التي تم اعتمادها، وغيرهم.

وقد صرح جريجوري سوسنين، مدير مشروع محطة الضبعة النووي ونائب رئيس "أتوم ستروي اكسبورت - القسم الهندسي لشركة روساتوم النووية الروسية": "يحرص القسم الهندسي لشركة روساتوم على تعزيز التعاون مع الشركات المصرية، وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركة، ذلك علاوة على جذب الرواد الإقليميين والعالميين، مما سيساهم في تحقيق التعاون المطلوب لنجاح تنفيذ المشروع." 

تعد محطة الضبعة من أهم المشروعات الحيوية - ليس فقط لتنمية مصر - ولكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وأكد محمد رمضان، مدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بهيئة محطات الطاقة النووية، "تنفيذها سيكون بلا شك له تأثير إيجابي على تطوير الصناعة المحلية بأكملها".

وشارك في فعاليات الندوة كافة الرؤساء والمديرين الرئيسيين المسئولين عن المحاور والافرع المهمة في تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، بالإضافة الى ممثلي هيئة محطات الطاقة النووية في مصر (NPPA) وشركات التوريد الدولية الرائدة من مصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا ودول أخرى.

والجدير بالذكر ان هذه الندوة تعد الأولى في سلسلة من الندوات التي سيتم انعقادها عبر الانترنت. كما خطط لها القسم الهندسي، وبناءً على نتائجها، قد تم التخطيط لعقد دورة أخرى في ربيع عام 2021، لتتضمن ندوة إلكترونية عبر الانترنت ومجموعة من المحاضرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

روساتوم الروسية: مصر ستصبح من الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية خلال السنوات المقبلة

ماهر عزيز: الإدارة السياسية نفذت خطة جريئة فى مجال الطاقة.. فيديو

روساتوم تطلق اختبارا عالميا في العلوم النووية

معهد الدراسات الدبلوماسية يختتم الدورة التدريبية لكوادر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

ترشيحاتنا

وفاة محمد مهدلي صاحب الفيديو المسيء للقرآن الكريم في الإسكندرية

فييرا رفضه.. صدى البلد يكشف أسباب ابتعاد الحضري عن تدريب حراس النجم الساحلي

قرار جديد بحظر التصالح على مخالفات بناء فى الإسماعيلية.. تفاصيل

أمني وأماني ومأمني.. محمود عبد المغني يغازل زوجته على انستجرام

ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

روبي تتألق بفستان أحمر مثير عبر انستجرام.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد