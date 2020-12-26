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أخبار العالم

فرنسا تعلن ظهور أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت السلطات الفرنسية إصابة مواطن عائد من بريطانيا حديثا، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها، يوم الجمعة، أن هذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة في فرنسا.

وتبدأ فرنسا المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء"، وفق ما أفاد وزير الصحة أوليفييه فيران.

وتوقع فيران وصول كميات "أكبر" من اللقاح "في نهاية يسمبر وبداية كانون الثاني/يناير"، فيما أكد أن التطعيم "لن يكون إلزاميا لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".
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