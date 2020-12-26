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محافظات

محافظ البحيرة يستقبل وزير التنمية المحلية بمركز وادي النطرون

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
زيارة وزير التنمية
زيارة وزير التنمية المحلية للبحيرة
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أسماء الجنبيهى

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمدينة وادى النطرون .

وتأتى الزيارة في مستهل زيارة اللواء وزير التنمية المحلية لإفتتاح وتفقد عددا من المشروعات الجارى تنفيذها على ارض المحافظة بمراكز وادى النطرون وبدر وابو المطامير.

هذا وقد نقل اللواء محافظ البحيرة، وزير التنمية المحلية حب وتقدير شعب وأهالي البحيرة والجهاز التنفيذي لوزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية للجهود الكبيرة التى توليها الوزارة لدعم المحافظة المستمر والمتواصل وتنميتها والعمل على توفير كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين .

حضر الإستقبال الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة، كامل غطاس، رئيس مدينة وادى النطرون وقيادات الوزارة والمحافظة.

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محافظ البحيرة يستقبل وزير التنمية المحلية بمركز وادي النطرون
محافظ البحيرة يستقبل وزير التنمية المحلية بمركز وادي النطرون
محافظ البحيرة يستقبل وزير التنمية المحلية بمركز وادي النطرون
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