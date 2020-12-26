تغريم 52 سائقًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

أضاف المحافظ أنه تم ضبط 52 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

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أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك على النحو التالي بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 52 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهود المحافظة للتصدي للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد و إعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.

أوضح المحافظ ان الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الاراضي الزراعية وأملاك الدولة مؤكدا أنه لن يفرط فى شبر واحد من الأراضي وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون .

حيث قام المحافظ بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم علي تقنين أوضاعهم على تقنين اليد علي أراضي أملاك الدولة الدولة والتصالح علي مخالفات البناء العشوائى خلال الفتره من عام ٢٠١٨ حتي عام ٢٠٢٠ ،، فضلا عن مد فترات العمل علي مدار اليوم والعمل في ايام الاجازات الرسميه بالمراكز التكنولوجية تيسيرا علي المواطنين لانهاء اجراءات التصالح علي مخالفات البناء العشوائى والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح و تعرضهم للمساءلة القانونية.

واوضح المحافظ انه تم تحرير ١٦٠٨ عقود للمواطنين لتقنين اوضاعهم علي المباني المقامه بالمخالفه علي اراضي املاك الدولة بمساحة اجمالية تصل ٢٨٩ الفا و٢٤٥ م٢ فضلا عن تحرير ٤١٤ عقد للمواطنين المتعدين علي الأراضي الزراعية بمساحة اجمالية تصل الي ١٧٩٣ فدانا لتصل اجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين اوضاع المخالفين الفان و١٢٢ عقد ، بالاضافة تزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء العشوائي لتصل إلى ٢٢٤ الفا و٧٦٤ مواطنا بنطاق المحافظة.