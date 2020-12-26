التنمية المحلية تغلق 2700 مقهى لمواجهة كورونا .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن عدد المحلات المغلقة لمخالفتها إجراءات كورونا وصل إلى 10 آلاف محل، وكل الأمور مطروحة في اجتماع الأزمة الذى يعقد غدا وسيتم مناقشة كل الإجراءات وغرامة المخالفات.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضر المواطن مع الإعلامي سيد على، المذاع على قناة الحدث اليوم،: وتم غلق حوالى 2700 مقهى وأن أكبر محافظة بها نسبة إغلاق محافظة القاهرة تليها محافظة بنى سويف فالإسكندرية والغربية وهى مجموعة المحافظات المتصدرة للمخالفات.





أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات رصدت خلال اليومين الماضيين أكثر من 10 آلاف مخالفة متنوعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد غلق المحال فى التوقيتات المعلنة من الدولة ، لافتًا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المقاهى والمطاعم والمحال والاسواق والورش المخالفة وذلك بالتنسيق بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمديريات الأمن.





جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادت الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع شدد اللواء محمود شعراوى على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى كافة محافظة الجمهورية بكل حزم ، والتعامل بحسم مع أى محاولات لمخالفة تلك الاجراءات، مشيرًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعدم التهاون فى تنفيذ الاجراءات والقرارات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن ، خاصة إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات فى رأس السنة الجديدة.





وأكد شعراوى، أن الوزارة تتواصل وتنسق مع وزارة الداخلية لزيادة وتكثيف الحملات على وسائل النقل للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات عَلِى المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ، مشددا على ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية فى المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقًا للاجراءات القانونية و منع تقديم الشيشة فى المقاهى والمطاعم والكافيهات.



