ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سقوط أولى شهداء الجيش الأبيض خلال المواجهة الثانية لفيروس كورونا بمستشفى بلبيس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:46 م
ضحية فيروس كورونا
ضحية فيروس كورونا
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدرت الصفحة الرسمية لمستشفى بلبيس، برئاسة الدكتور أبو الفتوح موسي بيانا منذ قليل، ينعى فيه  إيمان علي   شهيدة الجيش الأبيض والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وسط حالة من الدعاء للفقيدة من جانب أعضاء هيئة التمريض والأطقم الطبية بالمستشفي.

 

فيما جاء نص البيان الصادر كما يلي: تتقدم إدارة مستشفى بلبيس المركزى برئاسة الدكتور أبو الفتوح موسى عياد مدير المستشفى، وكل العاملين بالمستشفى بخالص التعازى، وبمزيد من الحزن والأسى فى وفاة الشهيدة بإذن الله ايمان علي ممرضه بقسم العمليات والذى وافتها المنية فجر اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأدخلها فسيح جناته وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.


اقرأ أيضا:

تغريم 52 سائقًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

 

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، وخطة مديرية الصحة ، لضبط سوق الدواء و الحفاظ على صحة وسلامة المرضى ، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلي قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية والتجارية والغش التجاري وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مفاجئة علي الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بمركزي فاقوس والحسينية .

 

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط مخزن أدوية يعمل بدون ترخيص بمدينة الحسينية وتحريز ١١٥٥١ (قرص/عبوة / وحدة/ زجاجة) مخالف حيث شملت المضبوطات المخالفة أدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وأدوية جدول أول مخدرات، وأدوية مدرجة بالجدولين الأول و الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وأدوية صدر منشور وزاري بمنع تداولها، وأدوية بدون فواتير وأخرى منتهية الصلاحية، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.

 

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين وتحريز المضبوطات تحت رقم ٩١٢٠، ٩١٢١، ٤٤٠٣٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح بمركز شرطة فاقوس، كما تم تشميع المخزن غير المرخص بكامل محتوياته وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة فى مكان بدون ترخيص لصاحب المخزن .

 

أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع صيدلية وضبط وتحريز 16 ألف صنف دواء مخالف بفاقوس

غلق 3 صيدليات كبرى في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية

ضبط قرب دم ومستلزمات منتهية الصلاحية بمعمل تحاليل طبية بفاقوس

ضبط 2874 مخالفة دوائية بصيدليات الشرقية

غلق وتشميع صيدليتين وضبط ٣٨١٥ مخالفة دوائية بديرب نجم

ضبط ١٢٠ ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدليتين بدون ترخيص بالشرقية

ترشيحاتنا

غرامات على المخالفين.. برلماني يطالب الحكومة بـ إغلاق جزئي منعا لتفشي كورونا

بعد تهديدات تركية خطيرة.. الجيش الليبي يتوعد أنقرة

بعد إصابة 5 موظفين .. قرار جديد فى اتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا

بعد إصابتهم بكورونا.. اللجنة الطبية بالأهلي تكشف الحالة الصحية لـ السولية وقفشة وربيعة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

Advertisements

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة