برلماني: قرار إلغاء احتفالات رأس السنة يحد من تفاقم أزمة كورونا

أشاد النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بقرار الحكومة الخاص بإلغاء احتفالات رأس السنة، بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن قرار مهم للتحكم في معدل الإصابات وانتقال العدوى بفيروس كورونا.

وقال النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مواعيد الإغلاق التي أقرتها الحكومة مؤخرًا مستمرة كما هي، غير أنه يجب في نفس الوقت عدم إقامة أي احتفالات، وإلا يتم تطبيق العقوبات المقررة من الحكومة، والتي تصل إلى غرامة 4000 جنيه، وإغلاق المحل.

وأشار، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن قانون الطوارئ، يتيح للحكومة إصدار قرارات بتحديد مواعيد غلق وفتح المحالفات، إلى جانب إلغاء الاحتفالات، وهو حق قانوني للحكومة.





وجاءت قرارات مجلس الوزراء كالتالي:





- إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية





- تسجيل عدد من اللقاحات المختلفة التي تم الإعلان عنها عالميًا وسيتم التعاقد مع الشركات المنتجة





- وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات





- غرامة فورية 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل





- غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع





-المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.





- التشديد على الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.





- تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين





- الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة،و قيمتها 50 جنيهًا





- في حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





- متابعة الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة





- غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع،





- يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.





- دور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري،





- وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.





- تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين. - التأكيد على توفير كافة الأدوية الخاصة ببروتكول علاج كورونا