نجم الزمالك السابق: فرجاني ساسي طلب تجديد العقد بـ60 مليون جنيه وطارق حامد بياخد 15 مليون

اندهش تامر عبدالحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق من المبلغ الذي طلبه فرجاني ساسي لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح دونجا خلال تصريحات تليفزيونيه: " فرجاني ساسي طلب الحصول علي 60 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهذا رقم غير طبيعي بالمرة؛ لأن طارق حامد يلعب بجانبه ويحصل علي 15 مليون جنيه في الموسم.

وأكمل : الجماهير تطالب بتجديد العقود مع اللاعبين لكنها لا تعلم خفايا وكواليس طلباتهم التي اعتبرها مبالغ فيها.

وفي وقت سابق أكد تقرير صحفي، أن نادي الدحيل القطري يخطط للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكرت صحيفة " العرب" القطرية، أن نادي الدحيل يستهدف ضم فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل وأن هناك اتصالات تمت بين إدارة نادي الدحيل ووكيل فرجاني ساسي، من أجل إنهاء الصفقة.





وأشارت الصحيفة، إلى أن الدحيل يرغب في ضم صفقات قوية، خلال الشتاء المقبل، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها الدوحة، في شهر فبراير المقبل.





وينتهي عقد ساسي مع الزمالك في صيف 2021، وبالتالي يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.



