البنك المركزي يمد فترة إعفاءاته بالعمولات البنكية لمواجهة كورونا.. ونواب: القرار يخفف الأعباء عن المواطنين.. والدفع الإلكتروني يمنع الفساد والاختلاسات

بعد مد فترة الإعفاءات لـ يونيو 2021.. برلماني يطالب بدعم العمالة غير المنتظمة

لهذه الحالة.. اقتصادية النواب تطالب بإلغاء الرسوم البنكية

برلمانية: طرح الشركات بالبورصة يحل أزمة الديون والتأجيل حل غير جذري









كان ولا يزال البنك المركزي الدرع الواقية أثناء الأزمات والظروف العصيبة التي تمر بها الدولة سواء كانت اقتصادية أو صحية أو غيرها، فتجده هو المنقذ الأول الذي يسعى لاستيعاب آثار الصدمة عن المواطنين، حيث أثبتت الدولة جدارتها في إدارة أزمة كورونا من خلال اعتمادها على إيرادات الموازنة العامة، فضلا عن دعم الجهاز المصرفي، وذلك للتعافي من الجائحة.









وقد أصدر الجهاز المصرفي قرارا بمد فترة إعفاءات الرسوم البنكية بجميع أنواعها حتي يونيو 2021 استمرارا لجهوده الواسعة في خدمة قطاعات الدولة والأفراد، الأمر الذي لاقى إشادة جماعية من نواب البرلمان موضحين سبل دعمه، كما وجدت عدة مطالبات تهدف لتذليل العقبات والتحديات القائمة.









فى البداية، قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، إن البنك المركزي والجهاز المصرفي كان له دور بارز في استيعاب اآثار أزمة كورونا عن المواطنين ورواد الأعمال، وذلك في إطار دعم الاقتصاد القومي للدولة وحماية الإنجازات التي تم إحرازها بخطة التنمية الشاملة.









وطالب "عمارة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، البنك المركزي بضرورة تقديم الدعم العمالة غير المنتظمة وأصحاب المصانع المتعثرة باعتبارهم من أكثر الفئات المتضررة من الجائحة بما يأتي ضمن آليات دعم الدولة للمواطنين.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن إصدار البطاقات اللا تلامسية جاءت نتيجة تبني الحكومة التحول الرقمي بشتى المجالات من خلال طرق الدفع الإلكتروني التي من شأنها إجهاض الفساد الإداري وغسل الأموال، فضلا عن التهرب الضريبي بما يعزز من مبادئ الشفافية والمصداقية التي تصب في المصلحة العامة.









من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزي بمد فترة الإعفاء لرسوم التحويلات البنكية وطرح البطاقات اللاتلامسية التي تتبع إستراتيجية الدفع الإلكتروني، جاء لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين وتوجيه هذه النفقات للأمور الأكثر أهمية في ظل أزمة كورونا.









وطالب "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، محافظ البنك المركزي والجهاز المصرفي بضرورة وفائه بوعده الذي تضمن إنشاء شركة معنية بتوزيع وزيادة ماكينات الصرف الآلي بمختلف أرجاء المدن، ولا سيما المناطق النائية، وذلك للحد من التكدثات التي تحدث بسبب قلة الأجهزة بمنطقة ما، وهذا يتعارض مع ظروف الجائحة، حيث إن هذا القرار تم إعلانه من قبل المحافظ في إحدى جلسات اللجنة الاقتصادية.









وناشد عضو مجلس النواب، أهمية إلغاء رسوم السحب والتحويل البنكي التي تم فرضها مؤخرا على المواطنين، وذلك في حالة السحب من بنك آخر دون البنك المشترك فيه، نظرا لأن هذه الآلية بمثابة عبء عليه، خاصة الفئات المسنة التي تحصل على معاشات ضئيلة.









وتابع النائب حديثه، قائلا: "اتباع الدولة لوسيلة الدفع الإلكتروني يتصدى لأوجه الرشوة والاختلاس ويحدث نوعا من الحوكمة في تداول الأموال بما يمكن الحكومة من الإشراف والرقابة على جميع المعاملات".









وفي هذ الصدد، أشادت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بجهود البنك المركزي في دعم المواطنين وصغار المستثمرين في مختلف الجوانب سواء من خلال القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة أو الدعم النقدي للفئات المتضررة من جائحة كورونا.









وطالبت "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالعزوف عن سياسة تأجيل الديون والاتجاه إلى طرح الشركات بالبورصة من خلال الدمج والاستحواذ الذي سينتج عن دخول رأس مال جديد يسهم في سداد الدين، وذلك لأن التأجيل سيكون له عواقب سلبية من شأنها استمرار التعثر ولا يعتبر حلا جذريا.









ولفتت النائبة، إلى أهمية قرار مد الإعفاءات على كل أنواع رسوم التحويلات وانعكاسها بالإيجاب على الحالة المادية للأفراد بهذه الفترة العصيبة، مناشدة بإلغاء العمولات بشكل عام وليس مؤقتا وذلك لتشجيعهم على إيداع الأموال بالبنوك، حيث من شأنها دفعهم إلى العزوف عن الادخار البنكي.









وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.









تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.









وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.









من جانبها، أوضحت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القرارات التي تم مدها اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021 تتضمن أيضًا "الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب الـ 90 مليون جنيه".









كما تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جم.









ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.